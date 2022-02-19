Европа прилагает все усилия, чтобы избавиться от зависимости от газа РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляет, что в Евросоюзе решили приложить все усилия, чтобы избавиться от зависимости от российского газа, сообщает УНИАН.

Об этом Урсула фон дер Ляен сказала, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Еврокомиссии отметила необходимость диверсификации источников энергии и ее поставщиков. Она добавила, что работа уже началась.

"Мы обратились к нашим партнерам и друзьям со всей планеты, и сегодня я могу сказать, что даже в случае полного прекращения поставок газа из России, мы находимся в безопасной ситуации этой зимой" , - подчеркнула фон дер Ляен.

Также она сказала, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Евросоюз планирует удвоить объемы использования энергии из возобновляемых источников. Речь идет о солнечной энергии, ветроэнергетике, гидроэнергетике и зеленом водороде.

"Это усилит стратегическую независимость Европы в энергетике" , - подчеркнула президент ЕК.

При этом она сказала, что сосредоточена на вопросе зависимости Европы от российского газа. По словам фон дер Ляен, в странах Евросоюза около 24% всего энергетического баланса составляет газ.

"Мы импортируем 90% газа, и 40% этого импорта – это российский газ. Следовательно, это достаточно высокая зависимость" , – сказала фон дер Ляен.

Она добавила, что уровень зависимости каждой страны ЕС сильно отличается.

"Для примера, Франция полагается на ядерную энергию, и она не так зависима от российского газа, как другие страны-члены, такие как Италия и Германия" , - отметила она.

Президент Еврокомиссии отметила, что за последние 6 месяцев российский газовый монополист "Газпром" поставлял в ЕС самые меньшие объемы газа, предусмотренные контрактами.

"У них есть контракты, в которых сказано "плати или поставляй". Поэтому они часто выбирают "плату" вместо поставок газа. В этом году в наши хранилища закачаны самые малые за последние 10 лет объемы газа от "Газпрома". И это в то время, когда мы имеем стремительный рост цен и потребности. Это странное поведение компании, которая обычно максимизирует прибыль путем поставок больших объемов газа" , - подчеркнула она.

"По этой причине мы решили сделать все возможное, чтобы избавиться от этой зависимости. И мы обратились к нашим друзьям, которые поставляют сжиженный газ, в первую очередь к США, но также и к другим поставщикам сжиженного газа" , - подчеркнула фон дер Ляен.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что на фоне возможного военного вторжения России на территорию Украины Европа рассматривает возможность уменьшения поставок газа из России.