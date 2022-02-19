Путин дал старт учениям ядерной триады России

Президент Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады.﻿ Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Как заявляли в Минобороны, эти маневры носят плановый характер. В них принимают участия силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Учения проводятся для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, пояснили в оборонном ведомстве.

Сейчас в России продолжаются масштабные мероприятия оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Кроме того, на территории Беларуси проходят совместные российско-белорусское учения "Союзная решимость — 2022".