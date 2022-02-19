Тяжелое течение коронавируса нарушает здоровье кишечника

Новое исследование на образцах кишечника людей, умерших от COVID-19, продемонстрировало влияние вируса на иммунную систему этого органа, сообщает 24 Канал.

Исследование проводили ученые из Королевского колледжа Лондона. Они изучили образцы желудочно-кишечного тракта пациентов, которые умерли после того, как им поставили диагноз COVID-19 во время первой волны пандемии.

Лимфоидная ткань в кишечнике обычно поддерживает здоровые кишечные микробные популяции, которые нужны для хорошего функционирования организма.

Исследователи заметили, что система, которая обычно регулирует состав микробных сообществ, иначе известная как пейеровы бляшки, была серьезно нарушена при тяжелом течении COVID-19. Это не зависело от того, были ли доказательства присутствия вируса в кишечнике.

Исследование только подтвердило факты

В то время как тяжелая форма COVID-19 может привести к проблемам с дыханием и высокой температуре, у некоторых пациентов могут возникнуть диарея, тошнота и рвота, что предполагает поражение желудочно-кишечного тракта.

Профессор Джо Спенсер из Королевского колледжа Лондона сказал, что "это исследование показывает, что при тяжелом течении COVID-19 этот ключевой компонент иммунной системы нарушается, независимо от того, инфицирован сам кишечник SARS-CoV-2 или нет".

Результаты исследования

Наблюдения за образцами показали, что структура и клеточность пейеровых бляшек (группы лимфоидных фолликулов, устилающих тонкий кишечник) были изменены независимо от локальных уровней вируса. Это включало истощение зародышевых центров, которые обычно размножают клетки, продуцирующие антитела, у погибших от коронавируса пациентов.

В результате плохой местный иммунитет может привести к снижению микробного разнообразия, более известного как дисбактериоз.

Исследователи отметили, что полученные данные свидетельствуют о том, что пероральная вакцинация может быть неэффективной, если пациент уже болен, поскольку иммунная система кишечника уже скомпрометирована.