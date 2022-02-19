Кулеба отправляется в Брюссель и Вашингтон

Украинский министр отправляется в турне, чтобы скоординировать усилия по стратегии сдерживания РФ от агрессии, сообщает Корреспондент.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19-23 февраля совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях ЕС и ООН и проведения переговоров с США, сообщает пресс-служба министерства в субботу, 19 февраля.

В составе делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским министр посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, где проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел ряда иностранных государств.

21 февраля в Брюсселе Кулеба примет участие в Совете ЕС по иностранным делам в качестве специального гостя.

"Министр проинформирует европейских коллег по актуальной ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, усилий нашего государства и его партнеров для снижения напряжения и активизации процесса политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении .

22 февраля запланирован визит Кулебы в Вашингтон. Министр проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, ключевыми темами которых станет защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности, обеспечение экономической и финансовой устойчивости.