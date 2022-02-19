Позвоночная грыжа: что делать и как лечить

В большинстве случаев болезнь диагностируется в возрасте 40-50 лет, но единичные грыжи могут возникать и у молодых людей. Если вы стали замечать у себя боли в позвоночнике или шее, это весомый повод обратиться к врачу. Только своевременное лечение поможет сохранить работоспособность, сообщает Доктор Демченко.

Заподозрить межпозвоночную грыжу невролог может на основании одного лишь анамнеза. Патология сопровождается мощным и неуменьшающимся болевым синдромом.

Лечение межпозвоночной грыжи нужно начинать как можно раньше. На начальных стадиях справиться с выпячиванием диска помогут безоперационные методики, такие как ношение ортезов, массаж, лечебная гимнастика, мануальная терапия и прием лекарственных препаратов. Смотрите более подробно в видео.