Стало известно, кто понесет флаг Украины на закрытии Олимпиады-2022

20 февраля в Пекине на арене "Птичье гнездо" пройдет торжественная церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр-2022, сообщает УНИАН.

Флаг Украины на параде закрытия пронесет капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк (девичья фамилия - Пидгрушная). Билосюк - чемпионка мира-2013 в спринте и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командной эстафете.

Елена из-за положительного теста на коронавирус смогла принять участие лишь в одной гонке на Играх в Пекине. Она с партнершами по команде финишировала седьмой в эстафете.

"Это уже мои четвертые Олимпийские игры и я впервые попадаю на парад закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо!" , - поделилась эмоциями Елена.

Церемония закрытия пройдет 20 февраля в 14:00 по киевскому времени.

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