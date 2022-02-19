РФ снова отказалась принять участие в заседании ТКГ – украинская делегация

Представители Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу вновь отказались принимать участие во внеочередных переговорах, инициированных ОБСЕ на утро 19 февраля с целью срочного обсуждения ситуации с безопасностью на Донбассе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщает, что сегодня Российская Федерация снова не приняла участие во внеочередном заседании ТКГ, созванном на 11 часов 19 февраля 2022 по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ с целью срочного обсуждения ситуации безопасности" , - говорится в заявлении украинской делегации.

Отмечается, что такая позиция Российской Федерации вызывает удивление, ведь политические советники лидеров стран "Нормандского формата" в совместном заявлении 26 января 2022 года поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на другие вопросы имплементации Минских договоренностей.

В украинской делегации подчеркивают, что "неучастие Российской Федерации свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о приверженности выполнению Минских договоренностей и отсутствию агрессивных намерений в отношении Украины".

"Деградация безопасности вдоль всей линии разграничения и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают озабоченность украинской стороны. Такая эскалация происходит во время Мюнхенской конференции, когда внимание всего мирового сообщества сконцентрировано на вопросах безопасности в Восточной Европе" , - отметили там.

Ранее представители РФ также отказались принимать участие во внеочередных консультациях днем ранее, 18 февраля, целью которых было обсуждение обстрелов на Донбассе.