Мировые лидеры на Мюнхенской конференции предостерегли РФ от вторжения в Украину

Во время Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в субботу, 19 февраля, выступил ряд мировых лидеров, которые предостерегли Россию от вторжения в Украину, пригрозили ей жесткими санкциями и призвали к дипломатии, сообщает Новое время.

Вице-президент США Камала Харрис пообещала: если Россия решится на новое вторжение в Украину, то будет "мгновенный, жесткий и единый" ответ, а также «значительные и беспрецедентные» экономические затраты.

По ее словам, со времен завершения холодной войны Мюнхенская конференция по безопасности не собиралась "при таких ужасных обстоятельствах", предупредив, что будущее европейской безопасности — под прямой угрозой.

"Не ошибайтесь, введение этих радикальных и скоординированных мер нанесет большой вред тем, кто должен быть привлечен к ответственности. И мы не остановимся на экономических мерах. Мы будем еще больше усиливать наших союзников по НАТО на восточном фланге" , — заявила Харрис.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "мы не можем допустить этого [вторжение РФ в Украину]», но «все еще есть надежда, что мир воцарится и дипломатия приведет нас к нему".

"Причины, по которых когда-то создали Европейский Союз, в том, что мы хотели положить конец всем европейским войнам. Мир с недоверием наблюдает за тем, как мы сталкиваемся с наибольшим скоплением войск на европейской земле с самых темных дней холодной войны" , – заявила фон дер Ляйен, добавив, что эти события "могут изменить весь международный порядок", а Россия и Китай ищут "новую эру" для этих правил.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что потенциальное вторжение России в Украину является "чрезвычайной опасностью для мира" и приведет к "уничтожению демократического государства".

"Если в Украину вторгнутся, эхо раздастся во всем мире. И оно будет услышано в Восточной Азии, будет услышано на Тайване" , — подчеркнул он.

Политик перечислил все, на что распространяется российская агрессия: от более чем стотысячных войск возле украинских границ до кибератак, дезинформации и военно-морских сил в Черном море.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "недопустимым" то, что Европа на пороге войны из-за вопроса, который "даже не стоит на повестке дня" — вступление Украины в НАТО. Он заявил, что Путин об этом знает, и у него не было оснований считать иначе. В то же время Шольц добавил: НАТО и ЕС никогда не могут убрать принцип "открытых дверей" для других стран.

Лидер Германии подчеркнул, что ни одна "страна не должна быть задним двором другой", отказавшись воспринимать заявления Путина об "одном народе" и "геноциде на Донбассе".