Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины – глава МИД

Министр иностранных дел Китая Ван И высказал позицию своей страны по Украине, сообщает Сегодня.

Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, который китайское правительство выпустила на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая", — сказал он .

Он также заявил, что раз Россия, США и Европа поддерживают урегулирование на Украине в рамках Минских соглашений. «Почему бы всем сторонам не собраться за одним столом переговоров, чтобы провести глубокие обсуждения и разработать дорожную карту и сроки выполнения соглашения».