Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины – глава МИД
Министр иностранных дел Китая Ван И высказал позицию своей страны по Украине, сообщает Сегодня.
Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, который китайское правительство выпустила на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая", — сказал он.
Он также заявил, что раз Россия, США и Европа поддерживают урегулирование на Украине в рамках Минских соглашений. «Почему бы всем сторонам не собраться за одним столом переговоров, чтобы провести глубокие обсуждения и разработать дорожную карту и сроки выполнения соглашения».
"Украина должна быть мостом, связывающим Восток и Запад, а не линией фронта в противостоянии ведущих держав… Мы надеемся, что решение будет найдено путем диалога и консультаций, и оно действительно станет гарантией безопасности и стабильности в Европе", — заключил китайский министр.