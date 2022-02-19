Volkswagen хочет купить подразделение беспилотников Huawei

Volkswagen Group вступила в переговоры с китайским IT-гигантом Huawei, результатом которых может стать покупка его подразделения, занимающегося разработкой беспилотных технологий для автомобилей, сообщает Autoconsulting.

Этой сделкой Volkswagen преследует две цели: во-первых, технологии Huawei можно будет использовать на автомобилях марки, а во-вторых, таким образом компания сможет усилить позиции в Китае.

По данным TechCrunch, потенциальная сделка недешево обойдется немецкому концерну. Huawei, который начал активно работать над беспилотными технологиями в 2019 году, планировал потратить на разработки в этой сфере около одного миллиарда долларов и нанять две тысячи сотрудников для своего автономного подразделения.

Весной 2021 года компания заявила, что начинает работу над беспилотными автомобилями с тремя китайскими автопроизводителями: BAIC Group, Chongqing Changan Automobile и Guangzhou Automobile Group (GAC). На тот момент в арсенале Huawei уже числился автопилот, способный преодолевать до тысячи километров самостоятельно: по словам разработчиков, этот результат намного лучше, чем у Tesla.

До этого Volkswagen уже заключал партнерство с Argo AI – молодым стартапом из Питтсбурга со схожим профилем, который также сотрудничал с Ford. Осенью 2021 года Volkswagen начал испытывать беспилотный ID.Buzz без водительской кабины, оснащенный системой Argo AI.