Кулеба опроверг, что два украинских снаряда упали в Ростовской области

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг фейковые заявления РФ о том, что два украинских снаряда упали на территории России, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это правда, что ситуация обостряется каждый час. Последнее - это фейковые заявления РФ о том, что два украинских снаряда упали на территории России, около 100 км от российско-украинской границы. Мы не стреляли, это не наши снаряды. Это последнее, в чем мы заинтересованы - дальше эскалировать ситуацию" , - сказал Кулеба на 5-м Украинском ланче в Мюнхене в субботу.

Ранее на сайте Следственного комитета (СК) появилось сообщение о намерении расследовать взрыв снаряда в Ростовской области.

Якобы, по данным СМИ, "снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы".