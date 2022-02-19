Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции: онлайн-трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. После участия в конференции глава государства сегодня вернется в Киев, сообщает РБК-Украина.

Как сообщали в ОП, на полях коференции Зеленский запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом, вице-президентом США Камаллой Гаррис.