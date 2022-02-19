Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции: онлайн-трансляция
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. После участия в конференции глава государства сегодня вернется в Киев, сообщает РБК-Украина.
Как сообщали в ОП, на полях коференции Зеленский запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом, вице-президентом США Камаллой Гаррис.
"Главные вопросы - угрозы у границ Украины. Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем", - написал Зеленский в соцсетят по прилету в Мюнхен.