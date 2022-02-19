Франция и Германия призывают своих граждан срочно покинуть Украину

Во Франции и Германии обнародовали предупреждение для своих граждан об опасности поездок в Украину. Их призвали срочно покинуть украинские территории, сообщает РБК-Украина.

Об этом информируют france24 и сайт МИД Германии.

"Франция призывает своих граждан покинуть Украину, на фоне заявлений ОБСЕ в Украине и резким увеличением кинетической активности вдоль линии соприкосновения на востоке Украины" , - говорится в сообщении.

Вместе с тем Министерство иностранных дел опубликовало похожее заявление.

"Гражданам Германии рекомендуется покинуть Украину сейчас. Напряженность в отношениях между Россией и Украиной продолжает расти на фоне массового присутствия и передвижения российских военных частей вблизи границ Украины. Военный конфликт возможен в любой момент" , - заявили в ведомстве.

Добавим, Министерство иностранных дел Греции обратилось к своим гражданам с призывом немедленно покинуть территорию Украины

При этом США, Британия, Германия и еще ряд стран призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения России.