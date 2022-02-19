Кулеба потребовал немедленно ввести жесткие санкции против России

Министр пригласил своих коллег безотлагательно приехать на Донбасс, сообщает Сегодня.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы западные страны ввели жесткие санкции против Москвы, не дожидаясь пока российские войска вторгнуться на территорию Украины. Об этом сообщил министр на странице в Твиттере.

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"Нам нужно действовать, не надо ждать какой-то нужный момент... Мы считаем, что уже есть основания ввести санкции за то, что Россия сделала. Например, Россия выдавала паспорта жителям оккупированных территорий, но ее за эту насильственную паспортизацию никто не наказал" , — отметил министр на встрече с коллегами из G7.

Также Кулеба сообщил, что пригласит тройку министров из стран, входящих в ОБСЕ безотлагательно посетить Украину.