В ОП прокомментировали "обстрелы Ростовской области"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что это специально заготовленные шаги России, чтобы оправдать действия против Украины, сообщает Корреспондент.

В Офисе президента отреагировали на фейковые сообщения об обстрелах украинскими военными Ростовской области РФ.

"Лихорадочная активность, которую развели на территории ОРДЛО и на соседней территории Ростовской области, может вызывать только горькую усмешку", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк .

По его словам, такой "уровень нелепости пропагандистов и их политического обеспечения" говорит о том, что вся эта ситуация представляет реальную опасность для мирных жителей и на временно оккупированной территории Украины, и на соседней территории России.

"Во-первых, абсолютно невозможно даже представить, чтобы кому-либо в украинской армии пришло в голову обстреливать территорию России, когда вблизи наших границ сконцентрирована такая группировка российских войск, и тем более, когда проводятся учения ядерных сил России. Во-вторых, этот пропагандистский набор России с операциями под ложным флагом отмечался в том числе при подготовке войны против Грузии в 2008 году. В-третьих, именно о таких провокациях и предупреждали на Западе - оккупанты сами совершают преступные действия, а обвиняют в этом Украину", - подчеркнул Подоляк .

Он отметил, что демократический мир точно не поверит ни в какие обстрелы Ростовской области России.

"Откуда стреляли? Кто стрелял? Очевидно, что это специально заготовленные шаги оккупантов, чтобы оправдать действия против Украины", - подытожил советник главы Офиса президента .

Напомним, в Ростовской области России в субботу, 19 февраля, якобы обнаружили место разрыва снаряда вблизи украинской границ.