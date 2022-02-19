Резников: мы не планируем наступление на Донбассе, но обстреливать себя не позволим

На фоне обострения на Донбассе украинская сторона в очередной раз подчеркивает, что не планирует наступательные операции. Но не позволит безнаказанно обстреливать позиции и населенные пункты, сообщает РБК-Украина.

Об этом Алексей Резников написал в Facebook.

По его словам, Вооруженным милам Украины даны все необходимые приказы о действиях в случае опасности для бойцов и гражданских.

"Мы не планируем никаких наступлений, но не позволим безнаказанно обстреливать позиции наших войск и мирные населенные пункты" , - добавил Резников.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, ранее украинские военные заявили, что российские оккупационные войска готовят серию терактов на Донбассе. В частности, спецслужбы с привлечением "вагнеровцев" могут устроить подрывы жилых домов.

Также сообщалось, что народные депутаты и журналисты попали под обстрел боевиков на Донбассе.