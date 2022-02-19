К DDos-атакам на украинские сайты причастны спецслужбы РФ, - США

К недавним DDoS-атакам на украинские сайты государственных органов и банков причастны специальные службы Российской Федерации. А именно – Главное разведывательное управление генерального штаба Российской Федерации (ГРУ), сообщает РБК-Украина.

Об этом заявляет Совет национальной безопасности США (National Security Council), в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

"У США есть техническая информация, согласно которой ГРУ связано с DDoS-атаками в Украине" , - сообщили в Совете национальной безопасности США.

В ведомстве отметили, что инфраструктура ГРУ передавала большой объем данных на украинские IP-адреса и домены, которые связаны с банками.

В США поддержали Украину в защите граждан от дестабилизирующих или разрушительных российских кибератак. Атака произошла 15 февраля 2022 года – несколько крупных украинских банков получили DDoS-атаки. Также перестали работать сайты ВСУ и Министерства обороны Украины.

Ранее сообщалось про крупнейшую кибератаку в истории Украины. Уже есть информация, что произошло и кого подозревают в этих действиях.

Также российскую разведку в кибератаках обвинила Британия.