Украинцам рассказали, как не стать жертвой дезинформации

На фоне обострения военно-политической ситуации в Украине важно фильтровать информацию, которую получаем из интернета. Также нужно не поддаваться панике и знать, как действовать в непредвиденной ситуации, сообщает РБК-Украина.

Как не стать жертвой дезинформации, сообщили в ГСЧС Украины.

Эти 10 практических советов могут обезопасить вас и ваших близких от информационных угроз со стороны противника.

Основной целью дезинформатора является посеять панику. Важно сохранять самоконтроль и не распространять информацию эмоционального характера в соцсетях;

Украина защищается и продолжает борьбу за свою территорию. Поэтому, если вы слышите обратное - это неправда;

Не нужно верить сомнительным источникам. Достоверная информация размещена на официальных страницах и каналах государственных органов и Суспільного мовлення;

Запрещено распространять информацию о перемещении украинских войск;

Украина ведет оборонительную войну на своей территории. Сообщения о якобы обстрелах мирного населения украинскими военными - неправда. Враг хочет подорвать доверие к собственным защитникам;

Также часто агрессор распространяет слухи о военно-политическом руководстве, чтобы украинцы не доверяли ему. Стоит сверять каждую тревожную новость с официальными источниками;

Информацией о потерях могут владеть только органы безопасности и обороны Украины;

Кроме того, агрессор будет распространять клевету и "предательство" через свои официальные каналы, прикрываясь патриотическими лозунгами и украинской символикой;

Враг стремится расколоть украинское общество изнутри;

Если прервалась связь или страницы государственных органов сломанные, обращайтесь за информацией к Суспільному мовленню. Если не работает телевидение – включайте абонентскую радиоточку.