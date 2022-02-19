Украинцам рассказали, как не стать жертвой дезинформации
На фоне обострения военно-политической ситуации в Украине важно фильтровать информацию, которую получаем из интернета. Также нужно не поддаваться панике и знать, как действовать в непредвиденной ситуации, сообщает РБК-Украина.
Как не стать жертвой дезинформации, сообщили в ГСЧС Украины.
Эти 10 практических советов могут обезопасить вас и ваших близких от информационных угроз со стороны противника.
- Основной целью дезинформатора является посеять панику. Важно сохранять самоконтроль и не распространять информацию эмоционального характера в соцсетях;
- Украина защищается и продолжает борьбу за свою территорию. Поэтому, если вы слышите обратное - это неправда;
- Не нужно верить сомнительным источникам. Достоверная информация размещена на официальных страницах и каналах государственных органов и Суспільного мовлення;
- Запрещено распространять информацию о перемещении украинских войск;
- Украина ведет оборонительную войну на своей территории. Сообщения о якобы обстрелах мирного населения украинскими военными - неправда. Враг хочет подорвать доверие к собственным защитникам;
- Также часто агрессор распространяет слухи о военно-политическом руководстве, чтобы украинцы не доверяли ему. Стоит сверять каждую тревожную новость с официальными источниками;
- Информацией о потерях могут владеть только органы безопасности и обороны Украины;
- Кроме того, агрессор будет распространять клевету и "предательство" через свои официальные каналы, прикрываясь патриотическими лозунгами и украинской символикой;
- Враг стремится расколоть украинское общество изнутри;
- Если прервалась связь или страницы государственных органов сломанные, обращайтесь за информацией к Суспільному мовленню. Если не работает телевидение – включайте абонентскую радиоточку.