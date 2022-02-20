Зеленский провел срочный телефонный разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 19 февраля, провел срочный телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает УНИАН.

В частности, Зеленский рассказал французскому коллеге об обострении на Донбассе.

"Провел срочный разговор с президентом Эммануэлем Макроном. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования" , - написал Зеленский в Twitter.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения на Донбассе.

В последний раз Макрон говорил по телефону с президентами Украины и России 12 февраля. В частности, тогда французский лидер заявил Путину о несовместимости диалога с обострением на украинской границе.