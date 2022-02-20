Сколько стоит растаможка популярных авто из ЕС и США в Украине

Рынок б/у автомобилей в Украине традиционно главенствует над новыми машинами. Покупателей в зарубежных подержанных моделях привлекает дешевизна. Но сколько приходится платить с учетом растаможки, сообщает Обозреватель.

Как всегда, итоговая стоимость зависит от возраста, типа двигателя и его объема.

Jetta из США привозят чаще других машин. Источник: autotrader.com

Из Америки Украинцы чаще всего покупают б/у Volkswagen Jetta пятого и шестого поколений. Первую машину, например, можно найти и за $2000. Самый востребованный двигатель – бензиновый 2,5 л. Растаможка в Украине будет стоить 3200 долларов. Таким образом, общая цена увеличивается до $5200.

Volkswagen Jetta особенно популярна в такси. Источник: autotrader.com

Автомобиль второго поколения можно найти за $5000. С таким же двигателем 2,5 л растаможка обойдется в 3500 долларов. Итоговая цена – $8500.

Volkswagen Passat – второй по популярности автомобиль, импортируемый в Украину из США с пробегом. Сразу стоит отметить, что модель отличается от одноименного родственника на европейском рынке (который в том числе продается в Украине). Американский "Пассат" крупнее, проще в техническом плане и дешевле. Потому и популярен.

Украинцы очень любят американский "Пассат". Источник: autotrader.com

Производить автомобиль начали в 2011 году. Чем старше модель – тем дешевле. Например, за VW Passat 2012 года с бензиновым двигателем объемом 2,5 л (170 л.с.) просят $8400. Хорошая цена за большой автомобиль, но пробег равен 260 000 км. С учетом растаможки в Украине заплатить придется $12 800. То есть платежи "набегают" приблизительно на 4400 долларов.

Если за ту же сумму с таким же мотором удастся найти автомобиль в два раза моложе, растаможка составит меньше – 3600 долларов.

VW Golf – популярнейший б/у автомобиль из ЕС. Источник: ooyyo.com

Среди лидеров импорта из ЕС – б/у VW Golf. За хэтчбек пятого поколения 2004 года выпуска с бензиновым 1.6 просят $5400. С учетом растаможки ($3000) итоговая цена вырастает до $8400.

За модель того же поколения, но с дизелем на 2 литра (2006 год), просят $4100. Прибавляем растаможку в размере 4300 долларов и получаем итоговую стоимость $8300.

Дизельный "Гольф", как и другие модели, в растаможке дороже бензиновых. Источник: ooyyo.com

Почти таким же высоким спросом пользуется Skoda Octavia. Автомобиль 2010 года с маленьким бензиновым мотором 1.2 оценили в $5600. Если из ЕС привезем такой б/у автомобиль в Украину, растаможка обойдется в 2500 долларов. В итоге заплатим $8100.

Skoda Octavia – один из лидеров б/у импорта. Источник: netcarshow.com

Дизельная "Шкода Октавия" 1.9 за $4000 потребует таможенных платежей в размере тех же 4000 долларов. Таким образом, итоговая сумма увеличивается вдвое до $8000.