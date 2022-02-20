Курс валют НБУ на 20 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 20 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 19 февраля, не изменился и остается на уровне 28.30 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 20 февраля 2022 года.

Курс евро не изменился и составил 32.20 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 20 февраля 2022 года.

Курс рубля не изменился и составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 20 февраля 2022 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 38.56 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 20 февраля 2022 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 30.74 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 20 февраля 2022 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.15 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 20 февраля 2022 года.