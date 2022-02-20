Байден созывает заседание Совета нацбезопасности из-за Украины

Президент США Джо Байден 20 февраля соберет заседание Совета национальной безопасности Белого дома, на котором обсудят российскую эскалацию вокруг Украины, сообщает УНИАН.

Об этом заявила представительница Белого дома Джен Псаки.

Как отмечают в Белом доме, Байден продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и получать брифинги о развитии событий.

"Помощники Байдена по нацбезопасности подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент" , — заявила Псаки.

Из-за эскалации вокруг Украины Байден созывает сегодня заседание Совета национальной безопасности Белого дома.