Премьер Чехии обратился к гражданам из-за эскалации вокруг Украины

Премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился к гражданам из-за российской эскалации вокруг Украины. Он считает, что полномасштабное вторжение станет проблемой для самой Чехии, сообщает УНИАН.

В частности, Фиала упомянул о трагических эпизодах чешской истории: Мюнхенском заговоре 1938 года, Ялтинской конференции в 1945 году, вводе советских танков в 1968 году для подавления "Пражской весны".