Премьер Чехии обратился к гражданам из-за эскалации вокруг Украины
Премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился к гражданам из-за российской эскалации вокруг Украины. Он считает, что полномасштабное вторжение станет проблемой для самой Чехии, сообщает УНИАН.
В частности, Фиала упомянул о трагических эпизодах чешской истории: Мюнхенском заговоре 1938 года, Ялтинской конференции в 1945 году, вводе советских танков в 1968 году для подавления "Пражской весны".
"Со стороны России повторно проявляются усилия влиять на политическое устройство и устройство безопасности в Европе — главное эти усилия появляются в ее восточной части и в Центральной Европе, а значит и в Чехии. Мы не можем не видеть в этом стремления вновь сделать из нашей страны слабую и разделенную страну, на которую будет как-то влиять Россия", - заявил Фиала.