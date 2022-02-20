Зеленский поручил увеличить обеспечение войск
После возвращения из Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский провел совещание с силовиками в аэропорту "Борисполь", на котором поручил увеличить обеспечение украинских войск, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий на фоне российской угрозы. После этого Зеленский поручил увеличить объем материально-технического обеспечения войск.
Кроме этого, главе государства предоставили детальные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности Вооруженных сил.
"Президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения", — говорится в сообщении.