Зеленский поручил увеличить обеспечение войск

Зеленский поручил увеличить обеспечение войск
Фото: president.gov.ua

После возвращения из Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский провел совещание с силовиками в аэропорту "Борисполь", на котором поручил увеличить обеспечение украинских войск, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий на фоне российской угрозы. После этого Зеленский поручил увеличить объем материально-технического обеспечения войск.

Кроме этого, главе государства предоставили детальные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности Вооруженных сил.

"Президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения", — говорится в сообщении.
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