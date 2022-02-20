На грани выхода из "красной" зоны уже три области

По состоянию на 20 февраля в "красной" зоне адаптивного карантина в Украине остаются пять областей. Но ситуация в трех из них уже позволяет перейти в зону с более слабыми ограничениями, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

На сегодня в "красной" зоне остаются Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. При этом в Закарпатской и Ивано-Франковской стабилизировался показатель госпитализации, что позволяет им перейти в "оранжевую" зону. А Ровенская область по всем параметрам уже соответствует "желтой".

В "желтой" зоне находятся Львовская, Харьковская, Полтавская и Черновицкая области, остальные – в "оранжевом уровне эпидемиологической опасности.