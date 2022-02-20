G7 призывает РФ выбрать дипломатический путь и отвести войска

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Верховный представитель Европейского Союза опубликовали заявление, в котором призывают Россию выбрать путь дипломатии, снизить эскалацию и выполнить свои обязательства по итогам Минских соглашений, сообщает Интерфакс-Украина.

"Призываем Россию избрать путь дипломатии, деэскалацию напряженности, существенноый вывод вооруженных сил вблизи границ Украины и к полному соблюдению международных обязательств, в том числе по снижению рисков и прозрачности военных действий. В качестве первого шага мы ожидаем, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной активности вдоль границ Украины. Мы не видели никаких доказательств этого сокращения. Мы будем судить о России по ее делам" , - говорится в заявлении.

Также в заявлении подчеркивают, что "Россия не должна сомневаться в том, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия, включая финансовые и экономические санкции в отношении широкого круга отраслевых и отдельных целей, что приведет к серьезным последствиям. и беспрецедентные издержки для российской экономики. Мы примем согласованные ограничительные меры в случае такого события" .

Министры выразили поддержку Украине, в частности "приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод.

"Мы подтверждаем право любого суверенного государства определять свое будущее и механизмы безопасности. Мы приветствуем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации.