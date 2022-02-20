Пекин-2022: итоговый медальный зачет Олимпийских игр
Завершились соревнования зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Разыграно 109 комплектов медалей, сообщает УНИАН.
В общем медальном зачете убедительно победила Норвегия, в активе которой по итогам Игр 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Норвежцы установили рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых наград - 16.
Вторую позицию заняла сборная Германии, завевав 12 золотых наград, 10 серебряных и 5 бронзовых. Замкнул тройку рейтинга Китай, в активе которого 9 золотых медалей, 4 серебра и 2 бронзы.
В топ-5 медальной таблицы Олимпиады также вошли сборные США (8–10–7) и Швеции (8–5–5).
Украина завершила выступления в Пекине с одной серебряной наградой, которую фристайлист Александр Абраменко завоевал в лыжной акробатике.
С одной серебряной медалью в активе Украина поделила 25-ю позицию с Испанией.
Стоит отметить, что всего 29 стран взяли хотя бы одну медаль, среди них 23 команды выиграли золото.
Олимпийские игры 2022. Итоговый медальный зачет
Следующая зимняя Олимпиада 2026 состоится в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине прошли с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Украину представляли 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- На этих Олимпийских играх участие приняла 91 страна. Впервые на Играх были представлены Гаити и Саудовская Аравия.
- Все виды спорта на Олимпиаде-2022: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, шорт-трек.
- На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх девять медалей: три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.