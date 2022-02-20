Пекин-2022: итоговый медальный зачет Олимпийских игр

Завершились соревнования зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Разыграно 109 комплектов медалей, сообщает УНИАН.

В общем медальном зачете убедительно победила Норвегия, в активе которой по итогам Игр 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Норвежцы установили рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых наград - 16.

Вторую позицию заняла сборная Германии, завевав 12 золотых наград, 10 серебряных и 5 бронзовых. Замкнул тройку рейтинга Китай, в активе которого 9 золотых медалей, 4 серебра и 2 бронзы.

В топ-5 медальной таблицы Олимпиады также вошли сборные США (8–10–7) и Швеции (8–5–5).

Украина завершила выступления в Пекине с одной серебряной наградой, которую фристайлист Александр Абраменко завоевал в лыжной акробатике.

С одной серебряной медалью в активе Украина поделила 25-ю позицию с Испанией.

Стоит отметить, что всего 29 стран взяли хотя бы одну медаль, среди них 23 команды выиграли золото.

Олимпийские игры 2022. Итоговый медальный зачет

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Следующая зимняя Олимпиада 2026 состоится в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Олимпиада-2022: главное