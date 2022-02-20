Зеленский с женой почтил память Героев Небесной сотни
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили погибших участников Революции достоинства в День памяти Героев Небесной Сотни, сообщает УНИАН.
Утром президент с женой установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.
Кроме того, супруги также сделали удар в Колокол достоинства, установленный рядом с крестом.
"Сегодня мы чтим память Героев Небесной Сотни – соотечественников, без колебаний отдавших свою жизнь за желаемую нашим народом свободу, за право жить в независимом государстве, в семье европейских народов. Их подвиг – это свидетельство несокрушимости украинцев, которые продолжают бороться за свое будущее", – отметил Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что
"украинский народ и сегодня демонстрирует мировому сообществу свое единство и преданность демократическим ценностям, за которые положили жизнь и Герои Небесной Сотни на Майдане, и воины на востоке Украины".