Турция завершила строительство первого моста через Дарданеллы

Турецкие строители завершили работы по возведению моста Чанаккале 1915 через морской пролив Дарданеллы, сообщает Корреспондент.

Указано, что в субботу министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу совершил пешую прогулку по готовому к открытию 4608 метровому мосту. Чиновник 79 минут следовал по подвесному мосту из Азии в Европу.

"Турецкие власти за последние десятилетия успешно реализовали ряд мега проектов, таких как: тоннели Мармарай и Евразия под Босфором, аэропорт Стамбул, подвесные мосты Явуза Султана Селима и Османгази…

Спустя неделю, 26 февраля 2022 года, мост через Дарданеллы также будет передан в пользование турецкому народу. Стоимоть работы по строительству автомагистрали Малкара-Чанаккале и моста Чанаккале 1915 составила 2 млрд 545 млн евро" , – сказал Караисмаилоглу.

После официального открытия моста Чанаккале 1915 континенты Европы и Азии впервые соединятся в Дарданеллах.

Подвесной мост через Дарданеллы готов к открытию https://t.co/1D3yLm0jQQ pic.twitter.com/yKknVRfcBC — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 19, 2022

Напомним, 18 марта 1915 года в ходе битвы при Чанаккале турецкая армия окончательно разбила объединенный англо-французский флот, пытавшийся пробиться к Стамбулу. Это событие позволило Турции отстоять независимость и сохранить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.​​​​​​​