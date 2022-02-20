Дизайнеры придумали компьютерные мыши в виде суши

Пандемия совершила революцию в офисной жизни. Миллионы людей работают из дома и все еще пытаются свыкнуться с новым форматом работы. Это скучно, временами грустно, но для большинства неизбежно, сообщает УНИАН.

Южнокорейские дизайнеры решили немного разнообразить рабочий процесс и показали концепт компьютерных мышей в стиле японских суши. Это яркие и забавные аксессуары.

Авторы углядели сходство между ПК-инструментом и суши – и те, и другие собираются из деталей. А значит можно создать мышь, которую пользователь будет кастомизировать так, будто собирает себе сет суш. В частности, пользователи смогу надевать на основу мыши сменные наборы "спинок".

В понедельник, например, будете управлять компьютером с помощью тунца, а во вторник – лососем.

Концепт: Behance

Еще один актуальный фактор – удобство. Разные корпуса в разной форме, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант для каждого пользователя.

Пока неизвестно, намеревается ли авторы коммерциализировать концепт. Возможно, если они увидят хороший отклик и заявки от желающих, то все же решатся на запуск массового производства.