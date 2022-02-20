За субботу вакцинировались почти 30 тысяч украинцев

В Украине за минувшие сутки, 19 февраля, вакцинировано от коронавируса 29 528 человек, сообщает Деловая столица.

Из них первую дозу получили 8326 человек, вторую дозу – 13041 человек, дополнительную дозу получили 93 человека, бустерную дозу – 8068 человек.

Прививка проводилась 537 мобильными бригадами по иммунизации, 2 439 пунктами прививки и 418 центрами вакцинации населения.

С начала вакцинальной кампании привито 15 675 594 человека, из них получили первую дозу – 15 675 592 человека, получили две дозы – 15 114 034 человека, получили дополнительную дозу – 26 432 человека, бустерную дозу – 664 148 человек. В общей сложности проведено 31 480 206 прививок.