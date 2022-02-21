Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля для всех знаков Зодиака

Уже на этой неделе многих пары ждет романтика и много свиданий, ведь на улице прекрасная погода для прогулок и совместных вечеров. Какими будут ваши отношения на этой неделе с 21 по 27 февраля – читайте любовный гороскоп в статье, сообщает 24 Канал.

Кого ждет крутое свидание и страсть, а кто получит ссору с партнером – читайте любовный гороскоп на неделю.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнов ждет легкая и приятная неделя в любовной жизни. Вы сможете расслабиться и сблизиться со своим партнером. Кроме того, вы обсудите все проблемы, которые вас беспокоят, и вернете гармонию в отношения. А на выходные устройте романтический вечер или сюрприз для близкого человека.

Одиноким Овнам сейчас время понять, чего именно вы хотите от своей жизни. Это даст вам позитивный настрой. И, возможно, именно на этой неделе вы встретите интересного человека, с которым можно захотеть совместного будущего.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Эта неделя будет очень хорошо складываться и для Тельцов. Ваш оптимизм положительно повлияет на отношения. И если партнер хочет поделиться с вами проблемами, то выслушайте его и поделитесь позитивом. Тогда атмосфера в отношениях станет намного лучше. Также на этой неделе вас ждут страстные моменты.

А одиноким Тельцам сейчас не стоит сдаваться в поиске любви. Не отклоняйте предложения друзей о встречах или прогулках, ведь там вы можете встретить приятного человека. И не бойтесь встречаться и флиртовать с другими.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

На этой неделе Близнецы смогут выразить свои истинные чувства партнеру. Наконец вы решите все конфликты и исправите проблемы в ваших отношениях. Астрологи советуют провести выходные вместе с любимым человеком или устроить ему приятный сюрприз. В дальнейшем между вами будет царить гармония.

А одинокие Близнецы получат успех в новом знакомстве. Будьте смелы и открыты, и тогда вы сможете заинтересовать человека, который вам понравился.

Раки (22 июня – 22 июля)

Эта неделя принесет положительные сдвиги в любовную жизнь Раков. Вы будете чувствовать себя вполне счастливыми и сможете спланировать совместные шаги в отношениях. Вам стоит задуматься о чем-то большем – предложении или даже браке. Это принесет вам еще большее счастье.

Одинокие Раки наконец должны сделать выбор: быть преданными человеку, который вам нравится, или оставить эту идею и попытаться найти новую любовь. Хорошо обдумайте это.

Лев (23 июля – 23 августа)

Это будет интересная неделя для любовной жизни Львов. В ваших отношениях будет преобладать страсть и вы будете чувствовать себя счастливыми. Поговорите со своим партнером, чтобы решить недоразумения в отношениях, и составьте планы на будущее. Уже совсем скоро вы выйдите на новый уровень.

Одиноким Львам надо больше времени уделять себе и не думать сейчас об отношениях. Переживайте каждый миг своей жизни и знайте, что главное – это ваш внутренний покой, поэтому наслаждайтесь.

Дева (24 августа – 23 сентября)

На этой неделе Девы будут иметь хорошее настроение, а в воздухе "будет летать" любовь и романтика. Вы сможете поддержать своего партнера, и это принесет счастье и заботу в отношения. Вы испытаете замечательные эмоции рядом с любимым человеком. А выходные советуем провести отдельно, чтобы соскучиться друг по другу.

А одинокие Девы, по словам астрологов, смогут познакомиться с приятным человеком, которого вы просто очаруете. Главное – будьте собой и все будет так, как вы этого захотите.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы в любовной жизни могут сблизиться со своим партнером. Советуем приготовить приятный сюрприз любимому человеку, чтобы удивить его/ее и показать свою любовь. Вы создадите атмосферу, которая позволит вам расслабиться и насладиться друг другом.

Одинокие Весы сейчас должны больше времени уделять себе. Не ищите отношения, а займитесь собственной жизнью. Лишь когда вы будете любить себя, другие люди потянутся к вам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы на этой неделе должны прийти к важному решению. Поймите, что ваши отношения не могут развиваться, если вы ограничиваете и контролируете своего партнера. Дайте им свободу действовать так, как они хотят, и вы увидите, что ваши отношения улучшатся. Просто стоит прислушиваться друг к другу и больше доверять.

Одиноким Скорпионам надо слушать свое сердце. Ваша любовь вас обязательно найдет, но не спешите с серьезными отношениями. Поживите пока для себя.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы будут на этой неделе прекрасно проводить время со своим партнером, в частности вы будете делиться мыслями и идеями друг с другом, и вас это очень сблизит. Вам стоит чаще говорить с любимым человеком, ведь это помогает решить многие проблемы. И не забывайте говорить, как сильно любите друг друга.

Одинокие Стрельцы должны быть собой. Это поможет сблизиться с человеком, с которым в будущем вы сможете построить романтические отношения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги в ближайшие несколько дней будут проводить больше времени со своим партнером, выражая свои чувства. Вы осознаете, что ваша вторая половинка важнее любого. Но для того, чтобы все было идеально, давайте друг другу время побыть отдельно. Возможно, самое время решиться на серьезный шаг в отношениях.

Одиноким Козерогам пока не надо искать вторую половинку. Для начала стоит разобраться со своей жизнью. Лишь когда вы будете счастливы, вы найдете любимого человека. Ваша судьба готовит вам нечто особенное.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Эта неделя станет идеальной для гармоничной и страстной любовной жизни Водолеев. У вас все будет хорошо, и вы будете чувствовать себя счастливыми в отношениях. На выходных вы проведете время вместе. Попробуйте избегать ссор и чаще признавайтесь в любви друг другу.

Одинокие Водолеи встретят очень приятного человека. Поэтому, не медлите с тем, чтобы сделать шаг вперед и предложите начать новые отношения. А дальше все будет зависеть от вас обоих.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Эта неделя для Рыб будет проходить очень хорошо. Вы сможете признать свои ошибки и помириться с партнером. Скажите, как сильно вы его/ее любите и запланируйте совместную поездку за город на выходные. Покажите близкому человеку, что вы действительно достойны друг друга.

И одинокие Рыбы будут открыты для новых вызовов и знакомств. Эти выходные могут изменить вашу жизнь, в том числе и любовную. Ждите чего-то очень особенного.