Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Боевики на Донбассе ранили украинского военного
Фото: Facebook

В районе проведения Операции Объединенных сил боевики ранили украинского военного, сообщает УНИАН.

Об этом заявили в штабе ООС.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении", - отмечают в штабе.

Отмечается, что по состоянию на 11 часов со стороны оккупантов зафиксировано 20 нарушений, 18 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Боевики обстреляли:

  • дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
  • Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
  • Гранитное - из минометов калибра 120 мм;
  • дважды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • Опытное - из минометов калибра 120 мм;
  • Пески - из минометов калибра 82 мм;
  • Новогнатовку – из минометов калибра 82 мм;
  • Счастье - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
  • Артема - из минометов калибра 120 мм;
  • дважды Новотошковское - из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;
  • Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм;
  • Тарамчук - из артиллерии калибра 122 мм;
  • Старомихайловку - из минометов калибра 120 мм;
  • Светлодарск – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • Золотое - из минометов калибра 120 мм.
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