Боевики на Донбассе ранили украинского военного
В районе проведения Операции Объединенных сил боевики ранили украинского военного, сообщает УНИАН.
Об этом заявили в штабе ООС.
"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении", - отмечают в штабе.
Отмечается, что по состоянию на 11 часов со стороны оккупантов зафиксировано 20 нарушений, 18 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Боевики обстреляли:
- дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
- Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- Гранитное - из минометов калибра 120 мм;
- дважды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- Опытное - из минометов калибра 120 мм;
- Пески - из минометов калибра 82 мм;
- Новогнатовку – из минометов калибра 82 мм;
- Счастье - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- Артема - из минометов калибра 120 мм;
- дважды Новотошковское - из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;
- Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм;
- Тарамчук - из артиллерии калибра 122 мм;
- Старомихайловку - из минометов калибра 120 мм;
- Светлодарск – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
- Золотое - из минометов калибра 120 мм.