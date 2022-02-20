Боевики на Донбассе ранили украинского военного

В районе проведения Операции Объединенных сил боевики ранили украинского военного, сообщает УНИАН.

Об этом заявили в штабе ООС.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении" , - отмечают в штабе.

Отмечается, что по состоянию на 11 часов со стороны оккупантов зафиксировано 20 нарушений, 18 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Боевики обстреляли: