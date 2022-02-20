Renault показала преемника кроссовера Kadjar

Чем ближе дата премьеры нового кроссовера Renault Austral, тем больше подробностей о нем появляется в сети. До премьеры, запланированной на 9 марта, осталось меньше месяца. Чтобы подогреть интерес к преемнику Kadjar марка решила поделиться некоторой информацией о нем, а также опубликовала снимки закамуфлированного прототипа, сообщает Автоцентр.

К изготовлению камуфляжа в Renault подошли творчески. Он представляет собой некий рисунок, состоящий из отдельных кусочков цветной фольги. Каждый из них вырезался вручную. Все для того, чтобы получить «огромный пазл, скрывающий внешность новинки».

Несмотря на оригинальный камуфляж можно предположить, что кроссоверу достанется ряд дизайнерских решений, которые уже используются маркой в Megane E-Tech. В салоне ожидается появление цифровой приборной панели и огромного 24,3-дюймового экрана системы мультимедиа. Главная особенность последней — простое управление. По некоторым данным управлять практически всеми функциями можно будет парой касаний.

Основой Renault Austral станет новая версия модульной архитектуры CMF. Это означает, что модель будет унифицирована с Nissan Qashqai третьей генерации.

В движение новый кроссовер будет приводить одна из нескольких предусмотренных бензо-электрических силовых установок на базе 1,3-литровых двигателей, работающих по принципу «мягкий гибрид». В пару моторам предложено несколько коробок передач на выбор. Например, механическая или вариатор.