Renault показала преемника кроссовера Kadjar

Чем ближе дата премьеры нового кроссовера Renault Austral, тем больше подробностей о нем появляется в сети. До премьеры, запланированной на 9 марта, осталось меньше месяца. Чтобы подогреть интерес к преемнику Kadjar марка решила поделиться некоторой информацией о нем, а также опубликовала снимки закамуфлированного прототипа, сообщает Автоцентр.

К изготовлению камуфляжа в Renault подошли творчески. Он представляет собой некий рисунок, состоящий из отдельных кусочков цветной фольги. Каждый из них вырезался вручную. Все для того, чтобы получить «огромный пазл, скрывающий внешность новинки».

pqarcm86ub_big.jpg

Несмотря на оригинальный камуфляж можно предположить, что кроссоверу достанется ряд дизайнерских решений, которые уже используются маркой в Megane E-Tech. В салоне ожидается появление цифровой приборной панели и огромного 24,3-дюймового экрана системы мультимедиа. Главная особенность последней — простое управление. По некоторым данным управлять практически всеми функциями можно будет парой касаний.

2eg8w3c268_big.jpg

Основой Renault Austral станет новая версия модульной архитектуры CMF. Это означает, что модель будет унифицирована с Nissan Qashqai третьей генерации.

k6cvgkr_em_big.jpg

В движение новый кроссовер будет приводить одна из нескольких предусмотренных бензо-электрических силовых установок на базе 1,3-литровых двигателей, работающих по принципу «мягкий гибрид». В пару моторам предложено несколько коробок передач на выбор. Например, механическая или вариатор.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics