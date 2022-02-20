Как правильно оказывать первую медицинскую помощь: полезная информация

Уметь оказывать первую медицинскую помощь очень важно в наше время. Элементарные знания могут спасти жизнь вам, близким или обычному прохожему, сообщает 24 Канал.

Директор и инструктор "Курсов первой помощи "САВ" Василий Кашуба рассказал и показал, как следует действовать, когда кто-то нуждается в спасении.

Стоит отметить, что медицинскую помощь могут оказывать только медики. Мы же можем оказать пострадавшему первую домедицинскую помощь. Что это предполагает и как определить признаки жизни и признаки клинической смерти?

Алгоритм оказания первой помощи

Прежде всего, перед тем как оказывать домедицинскую помощь, – обязательно убедитесь в собственной безопасности. Уже после этого проверьте, в сознании ли человек: обратитесь к нему, прикоснитесь, если человек отреагировал, спросите нужна ли ему помощь. Если он не реагирует, нужно проверить жив ли он. По современным стандартам, для этого достаточно послушать дыхание в течение 10 секунд: - если человек дышит – он жив, - если за это время она дышит менее двух раз, можно считать, что он не жив и, что ему нужно оказывать помощь. Только тогда вызывайте скорую.

Если человек без сознания, но дышит

Его надо перевернуть на бок в стабильное боковое положение, чтобы он не захлебнулся своими жидкостями, а также чтобы корень языка не перекрыл дыхательные пути.

Простой способ перевести человека в боковое положение:

Ближнюю руку человека без сознания нужно поднять вверх, дальнюю руку положить на щеку, шею и так придерживать ее.

Согнуть ногу в колене – это наш рычаг, которым можно перевернуть даже очень большого человека. Ребенок может перевернуть взрослого.

Таким образом мы нажимаем на рычаг, переворачиваем человека.

Локоть должен быть на земле, колено – тоже.

Желательно, чтобы нога была опорой, чтобы человек не завалился на живот.

Далее контролируем дыхание. Если человек перестал дышать – переворачиваем его назад и проводим сердечно-легочную реанимацию.

Почему важна домедицинская помощь

Когда человек перестает дышать, у него останавливается сердце и кровообращение – в мозг поступает недостаточно кислорода. Чем раньше человек получит помощь, тем больше у него шансов выжить. Необратимые изменения начинаются уже через 4 – 5 минут.

Медики скорой не в состоянии прибыть в такие короткие сроки, а потому важно, чтобы тот кто оказался рядом, начал оказывать помощь немедленно.

Как правильно оказывать первую помощь: видео инструкция