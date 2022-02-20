MAN представил предсерийный прототип электротягача

MAN представил предсерийный прототип электрического седельного тягача будущего, который откроет новую эру в перевозках, сообщает Autoconsulting.

По словам генерального директора MAN Александра Власкампа, первые 200 экземпляров таких электрогрузовиков нулевой серии будут выпущены на заводе в Мюнхене уже в 2024 году.

Но кроме электрической "начинки" прототип дает представление о направлении дизайна в котором будут развиваться грузовики MAN в ближайшем будущем. Производитель отходит от использования хрома и глянцевых покрытий в отделке кабины. В новых поколениях акцент будет сделан на матовых поверхностях и черных элементах в стилистике Black Edition.

Также MAN активнее начнет использовать возможности для индивидуализации грузовиков, наверняка будет предложена целая программа по заводскому тюнингу тягачей в стиле Red Line, которая явно прослеживается в данном прототипе.

В дополнение к существующей палитре цветов и эмалей, MAN предложит и матовую покраску и начнет использовать карбоновые элементы на своих грузовиках, что сделает их еще более эффектными.

Кроме того, MAN, совместно с Volvo, Daimler Trucks, Scania инвестирует в создание сети электрозарядных станций (1700 точек) на основных трассах Европы 500 млн. евро. С появлением такой разветленной сети, эксплуатировать электрогрузовики станет комфортно и удобно.