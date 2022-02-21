Григорий Лепс закрутил новый роман

После развода с супругой Григорий Лепс в одиночестве не страдает. В Сети обсуждают кадры артиста с новой пассией, сообщает Сегодня.

Недавно в Сети говорили о том, что Григорий Лепс в отношениях с Юлией Барановской, известной телеведущей. Но, похоже, этот роман сошел на нет, поскольку теперь все гудят, что у Лепса роман с украинкой Натальей Болюх.

Пока что официального комментария по теме нет, но в Сети гуляют фото совместного время провождения парочки.

Лепс и Болюх / скриншот из соцсетей

Новая спутница Лепса - украинка Наталья Болюх. Она же – "Мисс Львов-2018" и первая вице-мисс "Украина Вселенная". Ей 27 лет.