Названа самая безопасная операционная система: и это не Windows

Согласно отчету экспертов, Linux – самая безопасная операционная система на сегодня. Она оставила позади Windows и macOS, сообщает УНИАН.

Если быть точнее, то программисты, работающие с открытым исходным кодом "Линукса", быстрее остальных латают "дыры" в безопасности системы. Исследования Google Project Zero показали, что в среднем на это требуется 25 дней и этот срок постоянно уменьшается.

Показатели других компаний заметно отличаются: Google на исправление уязвимостей требуется 44 дня, Mozilla – 46 дней, Apple – 69 дней, а Microsoft с ее Windows и вовсе до трех месяцев. Что касается мобильного сегмента, то тут на первом месте Apple, и это при условии, что iOS сталкивается с большим количеством угроз безопасности, чем Android.

Среди браузеров самым "оперативным" оказался Chrome (40 исправлений менее чем за 30 дней), а для Firefox вышло 8 патчей за 37,8 дня. В свою очередь авторам Safari требовалось намного больше времени на устранение ошибок – около 72 дней.

Ранее на этой неделе Google выпустила Chrome OS Flex – новую операционную систему, призванную подарить вторую жизнь компьютерам с устаревшим железом. Она доступна всем желающим на Windows-ПК и Макбуках, а ее установка занимает "считанные минуты".