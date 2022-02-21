Только одна надпись на банке поможет выбрать вкусную и сочную кукурузу

Сладкая и сочная консервированная кукуруза во многом решает вкус блюда, в которое ее добавляют. Но бывает, что этим ингредиентом можно все только испортить, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Главное, на что следует обратить внимание, изучая надписи на банке - по каким стандартам изготовлена кукуруза: по ГОСТу или ТУ. Если первое - это государственный общепринятый стандарт, то второе - "технические условия", которые устанавливает сам производитель. Выбирать стоит только первый вариант потому, что кукуруза, изготовленная по ГОСТу, так называемой молочной зрелости.

Такая кукуруза будет почти наверняка сочная и нежная, ведь при ее приготовлении были соблюдены пропорции соли и сахара. А открыв банку с кукурузой, которую изготовили по ТУ, вы можете увидеть, что там очень много жидкости, зерна могут быть разного размера, неравномерного сероватого цвета.

Дата изготовления имеет значение

Поздней осенью или зимой консервируют сушеные зерна, а не молодые. Такая кукуруза сухая, с толстой кожицей. Лучше по качеству и вкусу та кукуруза, которая была собрана и законсервирована летом. И конечно же не вздумайте покупать банки со вздутыми крышками.