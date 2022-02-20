Путин не считает, что Зеленский хочет выполнять "Минск" – Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин не верит в выполнение минских соглашений украинским президентом Владимиром Зеленским. По его слова, украинская сторона не собирается этого делать, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать Зеленского как человека, который может и желает выполнить минский комплекс мер. Если рассмотреть все заявления Зеленского, то из них следует, что он не может, не хочет и не собирается этого делать" , - заявил Песков.

По словам представителя Кремля, Украина хочет говорить с Россией об урегулировании войны на Донбассе, но Россия не считает себя стороной конфликта.