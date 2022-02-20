"Что вы наделали?": загадочный палец сорвал брифинг Кулебы

Технический сбой произошел во время онлайн-брифинга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он говорил о том, что никаких обстрелов на Донбассе Украина не проводила. В этот момент на объективе камеры появился чей-то палец, который перекрыл обзор на несколько секунд, сообщает Сегодня.

"Тут мне пальцем закрыли камеру люди, которые пытаются помочь" , — сказал Кулеба и попытался поправить камеру, но не смог с первого раза повернуть ее правильно, из-за чего изображение оказывалось то на боку, то вверх ногами.

"Что же вы наделали, коллеги? Теперь оно не переворачивается" , — сказал министр.

Не справившись с камерой, он был вынужден начать новую трансляцию.