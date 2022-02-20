В Одессе тысячи людей вышли на марш Единства Украины.﻿ Колонна начала движение от Соборной площади, где участники акции начали собираться примерно в полдень, сообщает УНИАН.

В марше приняли участие известные в городе активисты, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел, морские курсанты, некоторые местные депутаты и депутаты Верховной Рады, белорусы, оппозиционно настроенные к Александру Лукашенко, представители грузинской диаспоры.

Кроме того, по ходу движения к колонне присоединялись и другие одесситы, которые специально пришли, чтобы принять участие в марше, или случайно оказавшиеся рядом. Многие пришли семьями, с маленькими детьми.

Впереди колонны несли большую растяжку с надписью "Единая Украина", несли 100-метровое сине-желтое полотнище, в руках тысячи людей были флаги Украины. Также в колонне шли с белорусским бело-красно-белым флагом, флагами Грузии, США, крымских татар, Евросоюза. Курсанты университета внутренних дел принесли, в том числе большой плакат с фотографиями Героев Небесной сотни.

Фото: dumskaya.net

Во время шествия колонна скандировала: "Вместе и до конца!", "Одесса – это Украина", "Крым – это Украина!", "Донбасс – это Украина!", "Вооруженным силам Украины – слава!", "ВМС Украины – слава!", "Слава – Украине!". Кроме того, выкрикивали: "Героям Небесной сотни – слава!", "Украина – превыше всего!", "Путина здесь не ждут!", "Одна, единая, соборная Украина!".

Огромная колонна прошла по Дерибасовской, через Думскую площадь и мимо здания мэрии вышла на Приморский бульвар, откуда проследовала к памятнику Дюку де Ришелье, где прошел непродолжительный митинг и собравшиеся совместно исполнили Гимн Украины.

Затем люди растянули на Потемкинской лестнице 100-метровый флаг Украины. Все это время они продолжали скандировать вышеназванные лозунги.

Участников акции, которая была анонсирована через социальные сети, собралось больше, чем предполагалось. Когда шедшие впереди подходили к Дюку, "хвост" колонны еще находился в районе Думской площади. Шествие сопровождали полицейские, движение транспорта было перекрыто.