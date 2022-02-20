Зеленский и Макрон поддержали созыв ТКГ и прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого лидеры поддержали скорейший созыв Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе для немедленного введения режима тишины в регионе, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом Зеленский заявил в Twitter.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эмманюэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокационных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины" , - написал президент Украины.

Отметим, телефонный разговор Зеленского и Макрона состоялся после переговоров французского президента с Владимиром Путиным.

Французские СМИ сообщают, что Макрон и Путин говорили 1 час 45 минут.

В Кремле пока не комментировали этот разговор.