MINI выпустит новые модели серии MINI Edition

Все модели будут выпущены одновременно в марте 2022 года: Resolute Edition для 3-дверного MINI, 5-дверного MINI и кабриолета MINI, Untold Edition для MINI Clubman и Untamed Edition для MINI Countryman. Эксклюзивный дизайн и оснащение создают безошибочную харизму, сообщает Autoconsulting.

Весной 2022 года с новыми моделями MINI поднимет новый уровень удовольствия в поездках, яркий дизайн, премиальное качество и уникальный стиль. Впервые все актуальные модели британского производителя автомобилей премиум-класса будут представлены одновременно в специальной серии. С марта 2022 года 3-дверный, 5-дверный и кабриолет MINI будут выпущены в версии Resolute Edition. Эта версия также доступна для MINI Cooper SE. MINI Clubman Untold Edition и MINI Countryman Untamed Edition будут выпущены параллельно.

Модели серии Edition – подлинно особенные, каждая деталь имеет свой эксклюзивный характер. Уникальный, продуманный дизайн и комплектующие подчеркивают характерные элементы каждой модели. Resolute Edition ярко подчеркивает индивидуальность, традиционный стиль, уверенность в себе и безошибочную харизму. Универсальные качества MINI Clubman в сочетании со стильным дизайном и уникальной концепцией кузова особенно ярко подчеркиваются в Untold Edition. В версии Untamed Edition MINI Countryman становится идеальным компаньоном для приключений за городом. Каждая серия имеет свои особенности, характерные для конкретной модели: отличные варианты покраски кузова и легкосплавных дисков, высококачественный дизайн салона и декоративные эксклюзивные элементы для экстерьера и интерьера.

Также клиенты могут настроить новые автомобили MINI Edition в соответствии со своими личными потребностями. Функции оборудования можно комбинировать, например с пакетами Comfort и Driver Assistance. Отдельные опции, такие как спортивная коробка передач Steptronic, адаптивное шасси, акустическая система Harman Kardon HiFi или панорамная стеклянная крыша также доступны для разных моделей.

Версия Resolute Edition доступна для 3-дверного MINI Cooper, 3-дверного MINI Cooper S, и 5-дверного MINI Cooper. Данная серия также доступна для полностью электрического MINI Cooper SE. Клиенты могут наслаждаться поездками с открытым верхом в кабриолете MINI Cooper в уникальной серии Resolute Edition и в кабриолете MINI Cooper S.