Инструктор курсов первой помощи сказал, что должно быть в аптечках

В случае военных действий в самой большой опасности гражданское население. Поэтому следует увеличить количество аптечек в людных местах, сообщает 24 Канал.

Василий Кашуба продемонстрировал аптечку и объяснил, что туда входит.

жгут-турникет, которым можно остановить массивное кровотечение из конечностей; маркер, которым можно записать время после наложения жгута; много бинтов, которыми можно останавливать незначительные кровотечения. Отлично, если в аптечке есть много перевязочных средств; ножницы – атравматические, которые не будут травмировать человека, ими можно разрезать одежду, обувь – для того чтобы осмотреть место поражения; гемостатический бинт – необходим для того, чтобы останавливать кровотечение в тех местах, где невозможно наложить жгут; хлоргекседин для обработки ранений; много нитриловых перчаток; термопокрывало, которым можно помочь при переохлаждении; ожоговая салфетка – после того, как человек подержал место ожога под проточной водой, после этого можно использовать гидрогелевые салфетки. Или когда нет холодной воды – сразу используем гидрогелевую салфетку. "снежок" – средство используют тогда, когда есть вывихи. Если его сжать, он становится очень холодным – происходит химическая реакция и им можно снизить отек, если есть сильные ушибы, вывихи; пластыри, салфетки разнообразные – это второстепенное, но тоже необходимо.

Важно! В случае угрозы, прежде всего, надо заботиться о себе, своей жизни, сначала оказывать помощь себе. Домедицинскую помощь оказываем только тогда, когда место безопасно.