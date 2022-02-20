ЕС не может вечно предлагать "оливковую ветвь" России – Мишель

Европейский Союз не может вечно предлагать "оливковую ветвь" России, пока она проводит ракетные испытания и угрожает вторжением в Украину. Военная агрессия приведет к масштабным санкциям против России, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на выступление на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, на фоне обострения на Донбассе и угрозы российского вторжения в Украину есть большой вопрос, а хочет ли Кремль вообще идти на диалог с Западом по гарантиям безопасности.

"Несколько дней назад их слова дали очень маленький лучик надежды. Но их действия принимают форму продолжающегося наращивания военной мощи, серьезных инцидентов на Донбассе, в том числе и сегодня. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, пока Россия проводит ракетные испытания и продолжает накапливать войска. Одно можно сказать наверняка: если будет дальнейшая военная агрессия, мы ответим масштабными санкциями" , - отметил Мишель.

Он подчеркнул, что Евросоюз твердо поддерживает Украину, суверенитет и ее территориальную целостность.

"Народ Украины сделал свободный выбор демократических ценностей, верховенства закона и реформ, и это имеет большое значение. Но этот демократический выбор воспринимается Кремлем как экзистенциальная угроза из-за его возможного распространения на весь регион" , - добавил Мишель.

Отметим, словосочетание "оливковая ветвь" в данном контексте использовано как символический атрибут мира, согласия и мудрости.