Резников: Мы сломали сценарий РФ, им никто не верит

Украине в ближайшие дни предстоит сдерживать высокое давление со стороны агрессора, но благодаря уже принятым мерам страна устоит, убежден министр обороны Алексей Резников, сообщает Интерфакс-Украина.

В зоне проведения Операции Объединенных сил четвертый день наблюдается обострение: если за 1,5 месяца с начала года фиксировалось 2-5 обстрелов позиций Объединенных сил и населенных пунктов ежедневно, 17 февраля было зафиксировано 60 обстрелов, 18 февраля – 66, а 19 февраля – уже 136.

"Командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Это поведение преступников, провоцирующих нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания отвечать согласно ст.51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными.

Но я горжусь тем, как наши военные сейчас держат этот удар. Они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно. Именно поэтому весь поток фейков, продуцируемых российской пропагандой, не имеет никакого эффекта. Им никто не верит" , - сказал Резников на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, поток дезинформации "только убеждает всех, что Украина защищается от подлого агрессора, который готов принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир".

"В ближайший период нам следует готовиться сдерживать высокое давление. Враг пытается расшатать Украину изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему" , - сказал министр.

Кроме того, по его словам, было предсказуемо продолжение совместных с РФ учений в Беларуси, и украинская сторона также заранее приняла соответствующие меры.