Илон Маск закрутил роман с австралийской актрисой, – СМИ
Основателя компании SpaceX Илона Маска заподозрили в романе с известной актрисой Наташей Бассет. Звезду увидели в частном самолете изобретателя, сообщает 24 Канал.
С сентября 2021 года Илон Маск был одиноким, но, похоже, его статус холостяка изменился. Его заподозрили в новом романе.
Илон Маск больше не одинок
Илона Маска заподозрили в романе с Наташей Бассет, австралийской актрисой. Ее сфотографировали папарацци, когда она выходила из частного самолета изобретателя. Именно это и вызвало слухи.
Наташа Бассет выросла в Австралии и в 2019 году переехала в Нью-Йорк. Она наиболее известна по таким лентам: "Да здравствует Цезарь!", "Бритни навсегда". Сейчас актриса снимается в фильме об Элвисе Пресли.
Предыдущий роман Илона Маска
- В сентябре 2021 года изобретатель разошёлся с певицей Граймс. С ней он встречался около трех лет.
- Знаменитости воспитывают сына X Æ A-12 Маска, который родился 4 мая 2020 года. Для миллиардера сын стал шестым ребенком, а для певицы – первенцем.
- Когда Илон Маск объявлял о расставании, то отметил, что продолжает жить вместе с Граймс. Но продолжают ли звезды так часто видеться и сейчас неизвестно.