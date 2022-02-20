Блинкен отреагировал на продолжение военных учений России и Беларуси

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сообщения о продолжении совместных военных учений России и Беларуси вызывают беспокойство и свидетельствуют о ранее озвученных им планах Кремля по вторжению в Украину, сообщает Новое время.

По словам Блинкена, это свидетельствует о сценарии, о котором он рассказал во время заседания Совбеза ООН на прошлой неделе: Россия пытается создать серию провокаций для оправдания агрессии против Украины.

"Мы наблюдали за этим последние несколько дней. Теперь они [Россия] оправдывают продолжение "учений", учений в кавычках, которые, говорили, сейчас завершатся; ситуацию на востоке Украины, которую они создали, продолжая наращивать напряженность" , — подчеркнул госсекретарь США.

Он добавил, что все события в целом, включая «развертывающиеся на выходных операции под чужим флагом», свидетельствуют о том, что сценарий, который изложили США, «двигается вперед».

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила дополнительные силы на границу с Украиной и может начать вторжение в любой момент, в частности, во время зимних Олимпийских игр в Пекине. По его словам, РФ готовит повод для вторжения: инсценировать удар беспилотника по мирному населению, сфабриковать или же провести реальную атаку с использованием химического оружия.