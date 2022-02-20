Байден готов встретиться с Путиным в любой момент, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки делают все возможное, чтобы удерживать президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава Вашингтона готов встретиться с ним, лишь бы убедить его отменить свое решение относительно полномасштабного вторжения, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, сегодняшние события выглядят так, будто Российская Федерация готовится к полномасштабному вторжению на территорию Украины. В то же время продолжение учений России и Беларуси также усиливают беспокойство.

Госсекретарь США отметил, что Байден готов в любой момент встретиться с Путиным в "любом формате", чтобы убедить его.

Напомним, что США рассчитывают на дипломатическое разрешение конфликта на территории востока Украины.